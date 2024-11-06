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На Харківщині зіштовхнулося одразу чотири автомобілі — фото ДТП

6 листопада 2024 13:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
ДТП у селі Пісочин 5 листопада — в Харківській області зіткнулося чотири автівки
Наслідки ДТП. Фото: Поліція Харківської області
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Харківській області у вівторок, 5 листопада, сталася масштабна смертельна аварія за участі чотирьох автівок. Інцидент трапився на виїзді селища Пісочин.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області

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Як встановило слідство, аварія сталася 5 листопада близько об 11:20 на виїзді із селища Пісочин, що у напрямку Полтави.

ДТП Харківська область 5 листопада
Наслідки ДТП у Харківській області. Фото: Національна поліція

Водій Lexus не зміг впоратися з керуванням та вилетів на зустрічну смугу руху, де врізався у Renault Megane та Chevrolet Niva.

ДТП Пісочин
Побиті автівки. Фото: Національна поліція 
Наслідки ДТП
Наслідки зіткнення. Фото: Національна поліція

Від сили удару автомобіль Renault в некерованому стані зіштовхнувся з Ford Mustang. На жаль, у салоні автомобіля Renault від отриманих травм пасажирка загинула на місці. Водії інших машин були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості. 
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно  в Голосіївському районі Києва трапилася масштабна ДТП. Там автобус на швидкості протаранив автомобілі та МАФ. 

Водію автобуса повідомили про підозру. Відомо, що внаслідок аварії постраждало четверо осіб, ще один чоловік загинув.

 

смерть ДТП водії Харківська область аварія

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