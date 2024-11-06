ДТП у селі Пісочин 5 листопада — в Харківській області зіткнулося чотири автівки

Наслідки ДТП. Фото: Поліція Харківської області

У Харківській області у вівторок, 5 листопада, сталася масштабна смертельна аварія за участі чотирьох автівок. Інцидент трапився на виїзді селища Пісочин.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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Як встановило слідство, аварія сталася 5 листопада близько об 11:20 на виїзді із селища Пісочин, що у напрямку Полтави.

Наслідки ДТП у Харківській області. Фото: Національна поліція

Водій Lexus не зміг впоратися з керуванням та вилетів на зустрічну смугу руху, де врізався у Renault Megane та Chevrolet Niva.

Побиті автівки. Фото: Національна поліція

Наслідки зіткнення. Фото: Національна поліція

Від сили удару автомобіль Renault в некерованому стані зіштовхнувся з Ford Mustang. На жаль, у салоні автомобіля Renault від отриманих травм пасажирка загинула на місці. Водії інших машин були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно в Голосіївському районі Києва трапилася масштабна ДТП. Там автобус на швидкості протаранив автомобілі та МАФ.

Водію автобуса повідомили про підозру. Відомо, що внаслідок аварії постраждало четверо осіб, ще один чоловік загинув.