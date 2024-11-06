ДТП в селе Песочин 5 ноября — в Харьковской области столкнулись четыре автомобиля

В Харьковской области столкнулись сразу четыре автомобиля — фото
В Харьковской области во вторник, 5 ноября, произошла масштабная смертельная авария с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел на выезде поселка Песочин.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
ДТП в Харьковской области с четырьмя машинами
Как установило следствие, авария произошла 5 ноября около 11:20 на выезде из поселка Песочин в направлении Полтавы.
Водитель Lexus не изменил справиться с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Renault Megane и Chevrolet Niva.
От силы удара автомобиль Renault в неуправляемом состоянии столкнулся с Ford Mustang. К сожалению, в салоне автомобиля Renault от полученных травм пассажирка погибла на месте. Водители других машин были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Напомним, недавно в Киеве в Голосеевском районе Киева произошло масштабная ДТП. Там автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ.
Водителю автобуса сообщили о подозрении. Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека, еще один человек погиб.
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