ДТП в селе Песочин 5 ноября — в Харьковской области столкнулись четыре автомобиля

Последствия ДТП. Фото: Полиция Харьковской области

В Харьковской области во вторник, 5 ноября, произошла масштабная смертельная авария с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел на выезде поселка Песочин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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Как установило следствие, авария произошла 5 ноября около 11:20 на выезде из поселка Песочин в направлении Полтавы.

<br>ДТП в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Водитель Lexus не изменил справиться с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Renault Megane и Chevrolet Niva.

Избитые автомобили. Фото: Национальная полиция

Последствия столкновения. Фото: Национальная полиция

От силы удара автомобиль Renault в неуправляемом состоянии столкнулся с Ford Mustang. К сожалению, в салоне автомобиля Renault от полученных травм пассажирка погибла на месте. Водители других машин были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Напомним, недавно в Киеве в Голосеевском районе Киева произошло масштабная ДТП. Там автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ.

Водителю автобуса сообщили о подозрении. Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека, еще один человек погиб.