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На Харківщині знайшли небезпечний предмет з великим рівнем радіації

10 жовтня 2023 12:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині знайшли небезпечний предмет з великим рівнем радіації
Рятувальники на місці знахідки небезпечного предмета на Харківщині. Фото: Височанська селищна рада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині, у селі Покотилівка, на одній із вулиць було знайдено небезпечний предмет. Сталося це вчора, 9 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Височанської селищної ради

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Небезпека від предмета

Зазначається, що староста Покотилівського старостинського округу одразу звернувся до ДСНС, бійці приїхали та повідомили, що предмет має збільшений рівень радіаційного фону. 

предмет з радіацією
Небезпечний предмет, який знайшли у селі Покотилівка. Фото: Височанська селищна рада

Що робити, якщо ви знайшли такий предмет

У селищній раді закликали жителів в разі знахідки такого предмета викликати поліцію та не чіпати його. Телефонувати необхідно за номерами: 101 або 102.

Також, якщо є можливість, варто окреслити свої координати та повідомити про них спецслужбам. 

Крім того, потрібно позначити місце, де було знайдено небезпечний предмет. Це можна зробити за допомогою гілки, колоди або пляшки.

предмет з радіацією
Небезпечний предмет, який знайшли у селі Покотилівка. Фото: Височанська селищна рада

Що заборонено робити

Якщо ви знайшли підозрілий предмет, категорично заборонено:

  • торкатися і переміщувати його;
  • заливати його рідинами, засипати землею або чимось накривати;
  • користуватися біля нього засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, тому що вони можуть спровокувати вибух;
  • робити на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки майже всі вибухові речовини отруйні й чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання.

"Знешкоджувати вибухонебезпечний предмет виїжджає вибухотехнічна служба Нацполіції або піротехніки ДСНС. Вони знищують його на місці або везуть на спеціальний підривний майданчик", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та закінченням сезону жнив.

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