На Харківщині знайшли небезпечний предмет з великим рівнем радіації

Рятувальники на місці знахідки небезпечного предмета на Харківщині. Фото: Височанська селищна рада

На Харківщині, у селі Покотилівка, на одній із вулиць було знайдено небезпечний предмет. Сталося це вчора, 9 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Височанської селищної ради.

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Зазначається, що староста Покотилівського старостинського округу одразу звернувся до ДСНС, бійці приїхали та повідомили, що предмет має збільшений рівень радіаційного фону.

Небезпечний предмет, який знайшли у селі Покотилівка. Фото: Височанська селищна рада

Що робити, якщо ви знайшли такий предмет

У селищній раді закликали жителів в разі знахідки такого предмета викликати поліцію та не чіпати його. Телефонувати необхідно за номерами: 101 або 102.

Також, якщо є можливість, варто окреслити свої координати та повідомити про них спецслужбам.

Крім того, потрібно позначити місце, де було знайдено небезпечний предмет. Це можна зробити за допомогою гілки, колоди або пляшки.

Небезпечний предмет, який знайшли у селі Покотилівка. Фото: Височанська селищна рада

Що заборонено робити

Якщо ви знайшли підозрілий предмет, категорично заборонено:

торкатися і переміщувати його;

заливати його рідинами, засипати землею або чимось накривати;

користуватися біля нього засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, тому що вони можуть спровокувати вибух;

робити на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки майже всі вибухові речовини отруйні й чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання.

"Знешкоджувати вибухонебезпечний предмет виїжджає вибухотехнічна служба Нацполіції або піротехніки ДСНС. Вони знищують його на місці або везуть на спеціальний підривний майданчик", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та закінченням сезону жнив.