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В Харьковской области нашли опасный предмет с большим уровнем радиации

10 октября 2023 12:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области нашли опасный предмет с большим уровнем радиации
Спасатели на месте находки опасного предмета в Харьковской области. Фото: Высочанский поселковый совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области, в селе Покотиловка, на одной из улиц был найден опасный предмет. Случилось это вчера, 9 октября.

Об этом сообщает прессслужба Высочанского поселкового совета.

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Опасность предмета

Отмечается, что староста Покотиловского старостинского округа сразу обратился в ГСЧС, бойцы приехали и сообщили, что у предмета увеличен уровень радиационного фона.

предмет с радиацией
Опасный предмет, найденный в селе Покотиловка. Фото: Высочанский поселковый совет

Что делать, если вы нашли такой предмет

В поселковом совете призвали жителей в случае находки такого предмета вызвать полицию и не трогать его. Звонить необходимо по номерам 101 или 102.

Также, если есть возможность, стоит очертить свои координаты и сообщить о них спецслужбам.

Кроме того, нужно обозначить место, где был найден опасный предмет. Это можно сделать с помощью ветки, бревна или бутылки.

предмет с радиацией
Опасный предмет, найденный в селе Покотиловка. Фото: Высочанский поселковый совет

Что запрещено делать

Если вы обнаружили подозрительный предмет, категорически запрещено:

  • касаться и перемещать его;
  • заливать его жидкостями, засыпать землей или чем-нибудь накрывать;
  • пользоваться возле него средствами радиосвязи, мобильными телефонами, потому что они могут спровоцировать взрыв;
  • оказывать на устройство звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, поскольку почти все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

"Обезвреживать взрывоопасный предмет выезжает взрывотехническая служба Нацполиции или пиротехники ГСЧС. Они уничтожают его на месте или везут на специальную взрывную площадку", — добавили в сообщении.

Напомним, за прошлый месяц в Николаевской области существенно уменьшилось количество случаев подрыва на минах. Это может быть связано с удачной работой саперов и окончанием жатвы.

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