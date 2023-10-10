Росіяни вдарили ракетами по Куп'янському району Харківщини: троє поранених

Наслідки обстрілів Харківщини 9 жовтня. Фото ілюстраційне: Поліція Харківської області

Сьогодні, 10 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини. Є поранені серед цивільних.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Подробиці обстрілу Харківщини 10 жовтня

Очільник обласної адміністрації зазначив, що поранення отримали троє людей.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

Інформація про обстріл Харківщини 10 жовтня. Фото: t.me/synegubov

Обстріли Харківщини протягом минулої доби

Як повідомив начальник Харківської ОВА, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Наслідки обстрілів Харківщини 9 жовтня. Фото: t.me/police_kh_region

"Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих. Внаслідок мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач", — розповів він.

Наслідки обстрілів Харківщини 9 жовтня. Фото: t.me/police_kh_region

Крім того, як зазначається у повідомленні, під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.

За минулу добу постраждалих серед цивільного населення не було зафіксовано.

Інформація про обстріли Харківщини протягом доби 9 жовтня. Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.

Також раніше у Генштабі розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі 10 жовтня.