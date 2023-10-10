Росіяни вдарили ракетами по Куп'янському району Харківщини: троє поранених
Сьогодні, 10 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини. Є поранені серед цивільних.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Подробиці обстрілу Харківщини 10 жовтня
Очільник обласної адміністрації зазначив, що поранення отримали троє людей.
"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей", — йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.
Обстріли Харківщини протягом минулої доби
Як повідомив начальник Харківської ОВА, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
"Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих. Внаслідок мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач", — розповів він.
Крім того, як зазначається у повідомленні, під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.
За минулу добу постраждалих серед цивільного населення не було зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.
Також раніше у Генштабі розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі 10 жовтня.