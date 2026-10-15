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Головна Харків На Харківщині знову вимикатимуть світло: графіки на 15 жовтня

На Харківщині знову вимикатимуть світло: графіки на 15 жовтня

Ua ru
15 жовтня 2026 02:56
Відключення світла у Харківській області 15 жовтня - які графіки
Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні у четвер, 15 жовтня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Причиною застосування обмеженість стала складна ситуація в об'єднаній енергосистемі через російські обстріли.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".

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Відключення світла в Харківській області 15 жовтня

"У четвер, 15 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 13:00 до 16:30;
  • 1.2 черга — світла не буде з 13:00 до 16:30;
  • 2.1 черга — світла не буде з 13:00 до 16:30;
  • 2.2 черга — відключень не буде;
  • 3.1 черга — світла не буде з 16:30 до 20:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 06:00 до 09:30;
  • 5.1 черга — світла не буде з 20:00 до 23:30;
  • 5.2 черга — світла не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 6.1 черга — світла не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 22:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 09:30 до 13:00.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 06:00 до 24:00 графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу.

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Як відключатимуть світло на Харківщині 15 жовтня
Пост "Харківобленерго". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 14 жовтня у Києві та семи областях України сталися знеструмлення через атаку РФ. Зокрема, відключення були у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Також ми писали, що за словами журналіста Дмитра Гордона, диктатор РФ Володимир Путін ударами по енергетиці хоче змусити українців капітулювати.

Харківська область Харків війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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