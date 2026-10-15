Отключение электричества в Харьковской области 15 октября — какие графики

Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 15 октября, в Харьковской области вновь будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной введения ограничений стала сложная ситуация в объединенной энергосистеме из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

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Отключения света в Харьковской области 15 октября

"В четверг, 15 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении в Telegram.

Также в облэнерго указали, какие подчерги и ориентировочно в какое время останутся без света. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 13:00 до 16:30;

1.2 очередь — света не будет с 13:00 до 16:30;

2.1 очередь — света не будет с 13:00 до 16:30;

2.2 очередь — отключений не будет;

3.1 очередь — электричества не будет с 16:30 до 20:00;

3.2 очередь — электричества не будет с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

4.1 очередь — электричества не будет с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

4.2 очередь — электричества не будет с 06:00 до 09:30;

5.1 очередь — электричества не будет с 20:00 до 23:30;

5.2 очередь — электричества не будет с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;

6.1 очередь — электричества не будет с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 22:00;

6.2 очередь — электричества не будет с 09:30 до 13:00.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 06:00 до 24:00 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса.

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Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром 14 октября в Киеве и семи областях Украины произошли отключения электроэнергии из-за атаки РФ. В частности, отключения были в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.

Также мы писали, что, по словам журналиста Дмитрия Гордона, диктатор РФ Владимир Путин ударами по энергетике хочет заставить украинцев капитулировать.