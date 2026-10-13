Енергетики відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Фото: facebook.com/DTEKcompany

За вказівкою НЕК "Укренерго" оператор системи розподілу "Харківобленерго" запровадив графік для споживачів Харківської області на вівторок, 13 жовтня. Електроенергію вимикатимуть у різні години залежно від черги, а загалом обмеження заплановані з 06:00 до 24:00. Причиною називають складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через російські обстріли.

Про це повідомляє Харківобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на Харківщині 13 жовтня

За даними Харківобленерго, години відсутності електроенергії з урахуванням часу на перемикання будуть такими:

1.1 та 1.2 — з 19:00 до 22:00.

2.1 — з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:00. 2.2 — з 08:30 до 12:00.

3.1 та 3.2 — з 22:00 до 24:00.

4.1 та 4.2 — з 12:00 до 15:30.

5.1 — відключень не планують.

5.2 та 6.2 — з 15:30 до 19:00.

6.1 — з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

Перевірити, до якої черги належить ваша адреса, можна в переліку Харківобленерго. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 24:00.

Чому на Харківщині вимикатимуть світло

У Міністерстві енергетики України пояснюють, що графіки відключень запроваджують, зокрема, через пошкодження електромереж унаслідок російських обстрілів. У таких умовах енергосистема може не мати можливості передавати необхідний обсяг електроенергії. Обмеження допомагають знизити навантаження на мережі та запобігти масштабним аваріям.

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Серед інших причин перебоїв можуть бути аварії в електромережах, планові ремонтні роботи та негода.

Час відключень також може змінюватися. У Міністерстві енергетики попереджають:

"Якщо ж виникає аварія, до стабілізаційних відключень додаються аварійні. Тоді світла може не бути довше — до усунення несправності", — пояснили у відомстві.

Енергетики радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах Харківобленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Російські обстріли Харківщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 12 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині. Унаслідок удару реактивного безпілотника на об’єкті виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання. Працівники підприємства перебували в укритті й не постраждали. Наразі фахівці ліквідовують наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 12 жовтня російські війська кілька разів атакували Холодногірський район Харкова. Один з ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав часткового руйнування. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про значні пошкодження, а начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих.