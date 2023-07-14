На Харкові прокурори довели вину ухилянта: чоловік проведе 3 роки за ґратами

На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com

Комінтернівський районний суд м. Харкова визнав винним 32-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Прокурори довели, що мешканець одного населених пунктів Ізюмського району, пройшовши медичний огляд військово-лікарською комісією, був визнаний придатним за станом здоров’я до проходження військової служби.

"Однак, отримуючи бойові повістки для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік до РТЦК та СП не з’являвся", — розповідають у прокуратурі.

Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилявся від проходження військової служби.

Під час судового ухилянт визнав свою провину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Харкові ділки за гроші оформляли ухилянтів в системі "Шлях" як волонтерів. Прокуратура Харківської області повідомила про підозру керівникам двох благодійних організацій за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також ми писали про те, що в Україні через військові дії подовжені загальна мобілізація та воєнний стан — до 18 серпня 2023 року. У період дії загальної мобілізації усім військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки.