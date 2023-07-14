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В Харькове прокуроры доказали вину уклониста: мужчина проведет 3 года за решеткой

14 июля 2023 15:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове прокуроры доказали вину уклоняющегося: мужчина проведет 3 года за решеткой
На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным 32-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуроры доказали, что житель одного населенного пункта Изюмского района, пройдя медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы.

"Однако получая боевые повестки для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина в РТЦК и СП не появлялся", — рассказывают в прокуратуре.

Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонялся от прохождения военной службы.

Во время судебного заседания уклонист признал свою вину. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что в Харькове дельцы за деньги оформляли уклонистов в системе "Шлях" в качестве волонтеров. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Также мы писали о том, что в Украине из-за военных действий продлены общая мобилизация и военное положение — до 18 августа 2023 года. В период действия всеобщей мобилизации всем военнообязанным мужчинам вручают повестки.

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