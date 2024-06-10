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На кордоні з Харківщиною ворог розмістив загони кадирівців — яка мета

10 червня 2024 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Волошин пояснив, для чого Росія розмістила загони кадирівців біля кордону України
Кадирівці. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія вишикувала загороджувальні загони із кадирівців на кордоні з Харківської області. Таким чином вони намагаються стримати військових армії Росії від втечі з території України.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи для підтримки перегрупування своїх військ", — сказав Волошин.

За його словами, росіяни дотримуються тактики виставлення загороджувальних загонів з-поміж особового складу цього підрозділу "Ахмат", які будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північною частиною Харківщини.

Речник напрямку зазначив, що там ворожа армія зазнала втрат і була розбита, тому на підтримку своїх дій Росія змушена маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії державного кордону та поповнювати свої сили та засоби користуючись резервами від повітряно-десантних військ, а також 11 та 44 армійських корпусів.

Раніше британська розвідка заявила, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні. Зусилля зосереджені в таких країнах, як Руанді, Бурунді, Конго та Уганді, де особам обіцяють щомісячну винагороду у розмірі 2200 доларів та отримання російського громадянства.

А у Генштабі повідомили, що армія Росії ініціювала початок штурмових дій на Куп'янському напрямку Харківської області. Ворожі атаки розпочалися в районі шести населених пунктів неподалік від міста. 

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Харківська область
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Рамзан Кадиров
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