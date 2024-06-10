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На границе с Харьковщиной враг разместил отряды кадыровцев — какая цель

10 июня 2024 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Волошин объяснил, для чего Россия разместила отряды кадыровцев возле границы Украины
Кадыровцы. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия выстроила заградительные отряды из кадыровцев на границе с Харьковской областью. Таким образом, они пытаются сдержать военных армии России от побега с территории Украины.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

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"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения для поддержки перегруппировки своих войск", — сказал Волошин.

По его словам, россияне придерживаются тактики выставления заградительных отрядов из личного состава этого подразделения "Ахмат", которые будут размещены где-то на границах или возле границ с северной частью Харьковщины.

Представитель направления отметил, что там вражеская армия понесла потери и была разбита, поэтому в поддержку своих действий Россия вынуждена маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии государственной границы и пополнять свои силы и средства пользуясь резервами от воздушно-десантных войск, а также 11 и 44 армейских корпуса.

Ранее британская разведка заявила, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине. Усилия сосредоточены в таких странах как Руанди, Бурунди, Конго и Уганде, где им обещают ежемесячное вознаграждение в размере 2200 долларов и получение российского гражданства.

А в Генштабе сообщили, что армия России инициировала начало штурмовых действий в Купянском направлении Харьковской области. Вражеские атаки начались в районе шести населенных пунктов недалеко от города.

оккупанты
Харьковская область
Чеченская республика
война в Украине
Рамзан Кадыров
граница

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