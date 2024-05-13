Михайло Драпатий. Фото: Міністерство оборони України

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Що відомо про ОТУВ "Харків"

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Угруповання створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угруповання брали участь у Харківському контрнаступі.

На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова.

ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

Хто такий Михайло Драпатий

Михайло Драпатий є колишнім командиром 2 механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. У 2016 році був командиром 58 окремої мотопіхотної бригади, а з 2017-го — командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому достроково присвоїли чергове військове звання — полковника. У серпні того ж року він передав 58 бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Як відомо, з 10 травня російські війська перетнули кордон України на півночі Харківської області і в рамках наступу захопили кілька прикордонних сіл. Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про це. Наразі тривають бої за Вовчанськ.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Харківської області з Росією загострюється, але все ж найбільш гарячою ділянкою фронту є Донеччина. Про це сказав голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Раніше перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що наразі Росія має на меті зруйнувати Харків та перетворити його на так звану буферну зону. Це, за його словами, потрібне ворогу для того, щоб перешкодити Збройним силам України завдавати ударів по Бєлгороду та Курську.