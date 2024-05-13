На фоне наступления россиян — у войск ВСУ в Харьковской области новый командующий

Михаил Драпатый. Фото: Министерство обороны Украины

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. При этом Драпатый также остается на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Что известно об ОТГВ "Харьков"

Оперативно-тактическая группировка войск (ОТГВ) "Харьков" — это объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Группировка создана во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки принимали участие в Харьковском контрнаступлении.

В начале апреля 2024 года генерал Юрий Галушкин стал командующим ОТГВ "Харьков", сменив Андрея Грицкова.

ОТГВ "Харьков" ответственное за Слобожанское направление обороны.

Кто такой Михаил Драпатый

Михаил Драпатый является бывшим командиром 2-го механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады, который в мае 2014 вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников.

В 2014 году он поступил в Национальный университет обороны Украины. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30 отдельной механизированной бригады. В 2016 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 — командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому досрочно присвоили очередное воинское звание полковника. В августе того же года он передал 58 бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Как известно, с 10 мая российские войска пересекли границу Украины на севере Харьковской области и в рамках наступления захватили несколько пограничных сел. Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об этом. В настоящее время продолжаются бои за Волчанск.

Напомним, ситуация на границе Харьковской области с Россией обостряется, но все же наиболее горячим участком фронта является Донбасс. Об этом сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Ранее первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что в настоящее время Россия преследует цель разрушить Харьков и превратить его в так называемую буферную зону. Это, по его словам, нужно врагу для того, чтобы помешать Вооруженным силам Украины наносить удары по Белгороду и Курску.