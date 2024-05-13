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Наступ росіян на Харківщину — експерт попередив про найбільш гарячу ділянку фронту

13 травня 2024 13:15
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Наступ росіян на Харківщину — експерт попередив про найбільш гарячу ділянку фронту
Ігор Чаленко. Фото: Укрінформ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Ситуація на кордоні Харківської області з Росією загострюється, але все ж найбільш гарячою ділянкою фронту є Донеччина. Водночас у соцмережах зараз вкрай багато неправдивої інформації.

Про це сказав голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі телемарафону в понеділок, 13 травня.

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Ситуація йде на загострення

"Плани ворога є зрозумілими, вони були прогнозованими. Так, не без певних помилок з нашого боку. Але загалом ситуація залишається контрольованою. В даному випадку, звичайно, ситуація йде на загострення. Росіяни зараз ще не ввели основну частину військ, як вони планують, на Харківщину", — зазначив Чаленко.

Експерт каже, що, якщо проаналізувати ситуацію по всьому фронту, то все ж найбільший тиск ворога залишається на Донеччині.

"Звичайно, силами російської пропаганди робиться все, щоб показати, що Харківщина зараз перебуває під основним ударом. Це не так. Але ми бачимо, що українські сили перекидають резерви туди, де сьогодні потрібно", — зазначив він.

Аналітик розповів, що основне загострення на Харківщині біля Вовчанська, але вкрай багато також сьогодні неправдивої інформації у соціальних мережах щодо розвитку подій.

Нагадаємо, перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що наразі Росія має на меті зруйнувати Харків та перетворити його на так звану буферну зону. Це, за його словами, потрібне ворогу для того, щоб перешкодити Збройним Силам України завдавати ударів по Бєлгороду та Курську.

Як відомо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. 

Під постійним ворожим вогнем — Вовчанськ. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000. 

Харківська область
Донецька область
війна в Україні
Росія
ситуація на фронті

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