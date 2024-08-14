В Україні затримали екскерівника Харківобленерго — що відомо

Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснили затримання двох осіб, підозрюваних у причетності до злочинної схеми. Їх звинувачують у незаконному заволодінні понад 12,5 мільйона гривень та спроби заволодіння ще 120 мільйонами гривень.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП у середу, 14 серпня.

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Затримання екскерівника "Харківобленерго"

Пресслужби НАБУ та САП підтвердили інформацію про затримання в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" у період з 2020 по 2024 рік та керівника одного з комерційних підприємств.

Згідно з даними, оприлюдненими Українською правдою, в.о. голови правління "Харківобленерго" у зазначений період був Костянтин Логвиненко, про якого йдеться у повідомленнях правоохоронних органів.

Схема полягала у продажу трансформаторів і лічильників компанії через заздалегідь обрані фірми за завищеними цінами. Наразі триває процедура офіційного висунення підозр затриманим.

"Харківобленерго" вже прокоментувало ситуацію з затриманням фігурантів справи. Як зазначили представники компанії, кримінальне провадження триває з 2021 року, і затримані є колишніми працівниками, а не діючими.

Також в пресслужбі додали, що з 30 жовтня 2023 року контрольний пакет акцій АТ "Харківобленерго" перейшов до АТ "Українські розподільні мережі", а в квітні 2024 року змінився керівник виконавчого органу компанії.