Кримчанин постане перед судом у Харкові за участь у війні на боці РФ

Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 48-річного мешканця Алушти, який обвинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану. Він воював на боці Росії.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 12 серпня.

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Воював на боці Росії

У листопаді 2023 року обвинувачений вирішив приєднатися до бойових дій на стороні РФ. Він прибув до Москви, де 1 грудня підписав контракт з Міністерством оборони Росії на рік служби у Збройних силах РФ.

Чоловіка розподілили до військової частини 06414 7-го гвардійського мотострілкового полку в Калінінграді. Після вогневої та тактичної підготовки в окупованій Луганській області, він був передислокований до Липецької громади Харківської області, де потрапив у полон до українських військових у червні 2024 року.

Судовий процес проходитиме у Харківському районному суді. За державну зраду обвинуваченому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.