В Украине задержан экскеровщик Харьковоблэнерго — что известно

Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществили задержание двух лиц, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Их обвиняют в незаконном завладении более 12,5 миллиона гривен и попытках завладения еще 120 миллионами гривен.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП в среду, 14 августа.

Читайте также:

Задержание экс-руководителя "Харьковоблэнерго"

Пресс-службы НАБУ и САП подтвердили информацию о задержании и.о председателя правления АО "Харьковоблэнерго" в период с 2020 по 2024 год и руководителя одного из коммерческих предприятий.

Согласно данным, обнародованным Украинской правдой, и.о. председателя правления "Харьковоблэнерго" в указанный период был Константин Логвиненко, о котором говорится в сообщениях правоохранительных органов.

Схема заключалась в продаже трансформаторов и счетчиков компании из-за заранее выбранных фирм по завышенным ценам. Продолжается процедура официального выдвижения подозрений задержанным.

"Харьковоблэнерго" уже прокомментировало ситуацию с задержанием фигурантов дела. Как отметили представители компании, уголовное производство продолжается с 2021 года, и задержанные являются бывшими работниками, а не действующими.

Также в пресс-службе добавили, что с 30 октября 2023 года контрольный пакет акций АО "Харьковоблэнерго" перешел в АО "Украинские распределительные сети", а в апреле 2024 года сменился руководитель исполнительного органа компании.