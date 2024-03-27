Наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці — прокуратура

Автомобіль швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

На даний час у Харкові відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, серед них 4 дітей. Наймолодшій постраждалій дитині 3 місяці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Постраждалі у Харкові

Як розповідає, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, росіяни близько 16:00 за допомогою винищувача здійснили пуск уніфікованих плануючих боєприпасів калібру 30 см.

Дві ракети влучили у Шевченковіському районі, де постраждало близько 10 цивільних та адміністративних будівель. Серед них школа та дошкільний навчальний заклад. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

Відомо про щонайменше 16 постраждалих людей, серед яких 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років. У постраждалих поранення легкого або середнього характеру.

Прокуратура внесоа відомості до ЄРДР за статтями "порушення законів та звичаїв війни" та "умисне вбивство".

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що відомо вже про 12 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу.