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Наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці — прокуратура

27 березня 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці — прокуратура
Автомобіль швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На даний час у Харкові відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, серед них 4 дітей. Наймолодшій постраждалій дитині 3 місяці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Як розповідає, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, росіяни близько 16:00 за допомогою винищувача здійснили пуск уніфікованих плануючих боєприпасів калібру 30 см.

Дві ракети влучили у Шевченковіському районі, де постраждало близько 10 цивільних та адміністративних будівель. Серед них школа та дошкільний навчальний заклад. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. 

Відомо про щонайменше 16 постраждалих людей, серед яких 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років. У постраждалих поранення легкого або середнього характеру.

Прокуратура внесоа відомості до ЄРДР за статтями "порушення законів та звичаїв війни" та "умисне вбивство". 

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що відомо вже про 12 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу. 

Харків
діти
обстріли
прокуратура
поранення
авіабомба

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