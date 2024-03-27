Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви
27 березня 2024 16:27
Дим над містом після обстрілу. Фото: Соцмережі
Попередньо, окупанти застосували КАБ. Цього разу для ударів по Шевченківському району міста Харкова.
Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова.
"Внаслідок удару по Харкову є загиблі та поранені", — повідомив міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, що вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.
Також ми писали про те, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.
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