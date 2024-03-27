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Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви

27 березня 2024 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви
Дим над містом після обстрілу. Фото: Соцмережі
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Попередньо, окупанти застосували КАБ. Цього разу для ударів по Шевченківському району міста Харкова.

Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова. 

Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви - фото 1
Допис Сергія Мельника. Фото: скриншот

"Внаслідок удару по Харкову є загиблі та поранені", — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви - фото 2
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.

Також ми писали про те, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.

 

 

Харків
обстріли
Ігор Терехов
авіабомба

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