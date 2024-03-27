Росіяни атакували Харків авіабомбою — є жертви

Дим над містом після обстрілу. Фото: Соцмережі

Попередньо, окупанти застосували КАБ. Цього разу для ударів по Шевченківському району міста Харкова.

Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Атака по Харкову

Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова.

Допис Сергія Мельника. Фото: скриншот

"Внаслідок удару по Харкову є загиблі та поранені", — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.

Також ми писали про те, що цієї ж ночі вибухи лунали і в Ізюмі на Харківщині.