Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Самому младшему пострадавшему в Харькове три месяца — прокуратура arrow

Самому младшему пострадавшему в Харькове три месяца — прокуратура

27 марта 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Младшему пострадавшему в Харькове три месяца — прокуратура
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В настоящее время в Харькове известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых среди них 4 детей. Младшему пострадавшему ребенку 3 месяца.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Пострадавшие в Харькове

Как рассказывает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне около 16:00 с помощью истребителя осуществили унифицированных планирующих боеприпасов калибра 30 см.

Две ракеты попали в Шевченковском районе, где пострадало около 10 гражданских и административных зданий. Среди них школа и дошкольное учебное заведение. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

Известно о по меньшей мере 16 пострадавших людях, среди которых 4 ребенка, возраст — от 3 месяцев до 9 лет. У пострадавших ранения легкого или среднего характера.

Прокуратура внесла сведения в ЕРДР по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "преднамеренное убийство".

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.

Харьков
дети
обстрелы
прокуратура
ранение
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом