Самому младшему пострадавшему в Харькове три месяца — прокуратура
В настоящее время в Харькове известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых среди них 4 детей. Младшему пострадавшему ребенку 3 месяца.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Пострадавшие в Харькове
Как рассказывает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне около 16:00 с помощью истребителя осуществили унифицированных планирующих боеприпасов калибра 30 см.
Две ракеты попали в Шевченковском районе, где пострадало около 10 гражданских и административных зданий. Среди них школа и дошкольное учебное заведение. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.
Известно о по меньшей мере 16 пострадавших людях, среди которых 4 ребенка, возраст — от 3 месяцев до 9 лет. У пострадавших ранения легкого или среднего характера.
Прокуратура внесла сведения в ЕРДР по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "преднамеренное убийство".
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.
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