Младшему пострадавшему в Харькове три месяца — прокуратура

Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В настоящее время в Харькове известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых среди них 4 детей. Младшему пострадавшему ребенку 3 месяца.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Пострадавшие в Харькове

Как рассказывает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне около 16:00 с помощью истребителя осуществили унифицированных планирующих боеприпасов калибра 30 см.

Две ракеты попали в Шевченковском районе, где пострадало около 10 гражданских и административных зданий. Среди них школа и дошкольное учебное заведение. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

Известно о по меньшей мере 16 пострадавших людях, среди которых 4 ребенка, возраст — от 3 месяцев до 9 лет. У пострадавших ранения легкого или среднего характера.

Прокуратура внесла сведения в ЕРДР по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "преднамеренное убийство".

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.