Опалювальний сезон у Харкові — як місто готується до зими

Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими
Зараз Харків готується до найважчого опалювального сезону. Підготовка проходить з урахуванням того, що росіяни зможуть бити та енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
Підготовка до опалювального сезону в Харкові
Терехов наголосив, що головна мета — зробити диференційовану систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. За його словами, дуже важливо враховувати ймовірні обстріли росіян по енергетичній та критичній інфраструктурі.
"Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону, бо чудово розуміємо підступність нашого ворога, і він буде бити по енергетичній та критичній інфраструктурі міста", — йдеться у повідомленні мера.
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