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Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими

20 вересня 2024 12:00
Карина Приходько - Редактор
Опалювальний сезон у Харкові — як місто готується до зими
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
Карина Приходько - Редактор

Зараз Харків готується до найважчого опалювального сезону. Підготовка проходить з урахуванням того, що росіяни зможуть бити та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

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Терехов наголосив, що головна мета — зробити диференційовану систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. За його словами, дуже важливо враховувати ймовірні обстріли росіян по енергетичній та критичній інфраструктурі. 

"Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону, бо чудово розуміємо підступність нашого ворога, і він буде бити по енергетичній та критичній інфраструктурі міста", — йдеться у повідомленні мера.

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