Отопительный сезон в Харькове — как город готовится к зиме

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Сейчас Харьков готовится к самому тяжелому отопительному сезону. Подготовка проходит с учетом того, что россияне смогут бить по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Терехов подчеркнул, что главная цель — сделать дифференцированную систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. По его словам, очень важно учитывать вероятные обстрелы россиян по энергетической и критической инфраструктуре.

"Очень много сделано, очень многое еще будем делать до начала отопительного сезона, потому что прекрасно понимаем коварство нашего врага, и он будет бить по энергетической и критической инфраструктуре города", — говорится в сообщении мэра.