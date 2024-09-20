Отопительный сезон в Харькове — как город готовится к зиме

Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме
Сейчас Харьков готовится к самому тяжелому отопительному сезону. Подготовка проходит с учетом того, что россияне смогут бить по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Подготовка к отопительному сезону в Харькове
Терехов подчеркнул, что главная цель — сделать дифференцированную систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. По его словам, очень важно учитывать вероятные обстрелы россиян по энергетической и критической инфраструктуре.
"Очень много сделано, очень многое еще будем делать до начала отопительного сезона, потому что прекрасно понимаем коварство нашего врага, и он будет бить по энергетической и критической инфраструктуре города", — говорится в сообщении мэра.
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