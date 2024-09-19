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СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

19 вересня 2024 16:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала агента, який коригував удари окупантів на Харківщині
Затриманий російський агент та співробітник СБУ. Фото: СБУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала зрадника, який наводив КАБи російських окупантів на захисників Харківської області. Фігурант працював на воєнну розвідку Росії.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Співробітники СБУ у Харкові затримали агента воєнної розвідки Росії. Фігурант коригував ракетно-бомбові удари окупантів по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

"Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку. Щоб навести керовані авіабомби та ракетне озброєння на локації Сил оборони, російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру", — йдеться у повідомленні.

У поле зору противника зловмисник потрапив через свої прокремлівські дописи у Telegram. Там на зрадника вийшов кадровий співробітник головного управління генштабу ЗС РФ та запропонував співпрацю.

За вказівкою росіянина зрадник регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони.

Потім затриманий позначав відповідні координати на Google-картах та месенджером відправляв "звіт" своєму російському куратору.

Затримання фігуранта

СБУ викрила агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських захисників.

Після фіксації кожного етапу злочинної діяльності фігуранта його затримали у його ж помешканні.

Під час обшуків у агента було вилучено мобільний телефон, який він використовував для зйомки військових об'єктів та зв'язку з російським куратором.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

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