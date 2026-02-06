Терехов заявив про необхідність зробити житло доступним — деталі

Терехов наголосив на підвищенні доступності житла для українців
Україна потребує системних рішень, які дозволять людям мати власний дім навіть в умовах війни. Держава має перейти до активної політики будівництва, відновлення та підтримки прифронтових міст.
Про це заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов за результатами "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", передає Новини.LIVE.
Терехов заявив про важливість системних рішень для прифронтових громад
"Є три речі, які для кожного з нас, для кожного українця, дорівнюють слову "життя". Енергетика — це життя. … Економіка — це життя. … Безпека — це життя. У буквальному сенсі. Саме захист цих трьох основ був у центрі роботи форуму Асоціації прифронтових міст та громад", — наголосив він.
Очільник АПМГ зазначив, що забезпечення життєдіяльності громад потребує системних рішень на державному рівні — від фінансування і захисту об'єктів реконструкції до підтримки децентралізованої генерації електроенергії.
Окрему увагу Терехов приділив житловому питанню.
"Окремим блоком має стати державна програма будівництва та реновації житла. Українцям потрібен дім. Тому ми наполягаємо на підвищенні доступності іпотеки та запровадженні дієвих механізмів соціальної оренди", — підкреслив він.
Говорячи про економіку, мер Харкова наголосив, що бізнес у прифронтових регіонах потребує не додаткових обмежень, а підтримки.
"Ми наголошуємо: жодного тиску на бізнес у зонах бойових дій! Ані нових податків, ані зборів. Підприємці, які залишилися працювати тут, під сиренами й обстрілами, — це не "резерв бюджету". Це фундамент стійкості регіонів. Якщо їх зламати, вони просто закриються", — заявив Терехов.
