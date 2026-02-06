Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов наголосив на підвищенні доступності житла для українців

Терехов наголосив на підвищенні доступності житла для українців

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 16:53
Терехов заявив про необхідність зробити житло доступним — деталі
Ігор Терехов. Фото: пресслужба

Україна потребує системних рішень, які дозволять людям мати власний дім навіть в умовах війни. Держава має перейти до активної політики будівництва, відновлення та підтримки прифронтових міст.

Про це заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов за результатами "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Терехов заявив про важливість системних рішень для прифронтових громад

"Є три речі, які для кожного з нас, для кожного українця, дорівнюють слову "життя". Енергетика — це життя. … Економіка — це життя. … Безпека — це життя. У буквальному сенсі. Саме захист цих трьох основ був у центрі роботи форуму Асоціації прифронтових міст та громад", — наголосив він.

Очільник АПМГ зазначив, що забезпечення життєдіяльності громад потребує системних рішень на державному рівні — від фінансування і захисту об'єктів реконструкції до підтримки децентралізованої генерації електроенергії.

Окрему увагу Терехов приділив житловому питанню.

"Окремим блоком має стати державна програма будівництва та реновації житла. Українцям потрібен дім. Тому ми наполягаємо на підвищенні доступності іпотеки та запровадженні дієвих механізмів соціальної оренди", — підкреслив він.

Говорячи про економіку, мер Харкова наголосив, що бізнес у прифронтових регіонах потребує не додаткових обмежень, а підтримки.

"Ми наголошуємо: жодного тиску на бізнес у зонах бойових дій! Ані нових податків, ані зборів. Підприємці, які залишилися працювати тут, під сиренами й обстрілами, — це не "резерв бюджету". Це фундамент стійкості регіонів. Якщо їх зламати, вони просто закриються", — заявив Терехов.

житло будівництво Ігор Терехов економіка війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації