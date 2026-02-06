Терехов заявив про необхідність зробити житло доступним — деталі

Ігор Терехов. Фото: пресслужба

Україна потребує системних рішень, які дозволять людям мати власний дім навіть в умовах війни. Держава має перейти до активної політики будівництва, відновлення та підтримки прифронтових міст.

Про це заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов за результатами "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", передає Новини.LIVE.

