У Харкові СБУ затримала російського шпигуна

Співробітники СБУ із затриманим колаборантом. Фото: СБУ

У Харкові Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який намагався знищити секретну документацію технічного характеру. Таким чином загарбники прагнули завадити промисловій відбудові області.

Про це повідомили в Службі безпеки України у вівторок, 30 липня.

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СБУ затримала шпигуна російської воєнної розвідки, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.

"У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області", — пояснили в СБУ.

Задля коригування ракетної атаки російські спецслужби завербували громадянина держави-агресора, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

Для отримання необхідної інформації фігурант "втемну" намагався використати свою знайому — працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації.

"Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації", — пояснили в СБУ.

Оперативні дії СБУ

Контррозвідка СБУ виявила колаборанта на початковому етапі його злочинної діяльності. Було задокументовано кожен крок зловмисника, а на фінальному етапі спецоперації його було затримано у власному помешканні.

Також під час розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові.

Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників, використовуючи при цьому відеореєстратор.

Слідство встановило, що шпигун був на прямому зв’язку з представником російської розвідки. Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони, які містили докази спілкування зрадника з росіянами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колаборанту про підозру у шпигунстві та передачі державі-агресору інформації про ЗСУ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бійці СБУ затримують колаборанта. Фото: СБУ

Телефони, флешка і паспорт. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.