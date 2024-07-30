Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Намагався знищити секретні документи — у Харкові затримали російського шпигуна arrow

Намагався знищити секретні документи — у Харкові затримали російського шпигуна

30 липня 2024 18:56
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Харкові СБУ затримала російського шпигуна
Співробітники СБУ із затриманим колаборантом. Фото: СБУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Харкові Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який намагався знищити секретну документацію технічного характеру. Таким чином загарбники прагнули завадити промисловій відбудові області.

Про це повідомили в Службі безпеки України у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

Готував удари по Харкову

СБУ затримала шпигуна російської воєнної розвідки, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.

"У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області", — пояснили в СБУ.

Задля коригування ракетної атаки російські спецслужби завербували громадянина держави-агресора, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

Для отримання необхідної інформації фігурант "втемну" намагався використати свою знайому — працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації.

"Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації", — пояснили в СБУ.

Оперативні дії СБУ

Контррозвідка СБУ виявила колаборанта на початковому етапі його злочинної діяльності. Було задокументовано кожен крок зловмисника, а на фінальному етапі спецоперації його було затримано у власному помешканні.

Також під час розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові.

Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників, використовуючи при цьому відеореєстратор.

Слідство встановило, що шпигун був на прямому зв’язку з представником російської розвідки. Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони, які містили докази спілкування зрадника з росіянами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колаборанту про підозру у шпигунстві та передачі державі-агресору інформації про ЗСУ. 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

затримання колаборанта
Бійці СБУ затримують колаборанта. Фото: СБУ
вилучена в колаборанта техніка
Телефони, флешка і паспорт. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.

СБУ війна Харків окупанти Колаборант війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом