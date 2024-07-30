В Харькове СБУ задержала российского шпиона

Сотрудники СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, пытавшегося уничтожить секретную документацию технического характера. Таким образом, захватчики стремились помешать промышленному восстановлению области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 30 июля.

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Готовил удары по Харькову

СБУ задержала шпиона российской военной разведки, готовившего новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Основными целями врага являлись секретные места хранения важной документации технического характера.

"Таким образом, оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий области", — пояснили в СБУ.

В целях корректировки ракетной атаки российские спецслужбы завербовали гражданина государства-агрессора, проживающего в Харькове и работающего в городском отделении популярного банка.

Для получения необходимой информации фигурант "втемную" пытался использовать свою знакомую — работницу одного из местных госучреждений, имеющую доступ к тайной информации.

"Под видом бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местонахождении тайных хранилищ документации", — пояснили в СБУ.

Оперативные действия СБУ

Контрразведка СБУ обнаружила коллаборанта на начальном этапе его преступной деятельности. Был задокументирован каждый шаг злоумышленника, а на финальном этапе спецоперации он был задержан в собственном доме.

Также в ходе расследования было установлено, что фигурант одновременно разведывал пункты базирования сил обороны в Харькове.

Для этого он регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников, используя при этом видеорегистратор.

Следствие установило, что шпион был на прямой связи с представителем российской разведки. Коммуникацию поддерживали через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска в помещении задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны, содержащие доказательства общения изменника с россиянами.

Следователи Службы безопасности сообщили коллаборанту о подозрении в шпионаже и передаче государству-агрессору информации о ВСУ.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бойцы СБУ задерживают коллаборанта. Фото: СБУ

Телефоны, флешка и паспорт. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала шесть пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали войну России против Украины и военные преступления оккупантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.