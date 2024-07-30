В Харькове СБУ задержала российского шпиона

Пытался уничтожить секретные документы — в Харькове задержали российского шпиона
В Харькове Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, пытавшегося уничтожить секретную документацию технического характера. Таким образом, захватчики стремились помешать промышленному восстановлению области.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 30 июля.
Готовил удары по Харькову
СБУ задержала шпиона российской военной разведки, готовившего новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Основными целями врага являлись секретные места хранения важной документации технического характера.
"Таким образом, оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий области", — пояснили в СБУ.
В целях корректировки ракетной атаки российские спецслужбы завербовали гражданина государства-агрессора, проживающего в Харькове и работающего в городском отделении популярного банка.
Для получения необходимой информации фигурант "втемную" пытался использовать свою знакомую — работницу одного из местных госучреждений, имеющую доступ к тайной информации.
"Под видом бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местонахождении тайных хранилищ документации", — пояснили в СБУ.
Оперативные действия СБУ
Контрразведка СБУ обнаружила коллаборанта на начальном этапе его преступной деятельности. Был задокументирован каждый шаг злоумышленника, а на финальном этапе спецоперации он был задержан в собственном доме.
Также в ходе расследования было установлено, что фигурант одновременно разведывал пункты базирования сил обороны в Харькове.
Для этого он регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников, используя при этом видеорегистратор.
Следствие установило, что шпион был на прямой связи с представителем российской разведки. Коммуникацию поддерживали через анонимный чат в мессенджере.
Во время обыска в помещении задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны, содержащие доказательства общения изменника с россиянами.
Следователи Службы безопасности сообщили коллаборанту о подозрении в шпионаже и передаче государству-агрессору информации о ВСУ.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала шесть пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали войну России против Украины и военные преступления оккупантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.
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