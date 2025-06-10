Синєгубов повідомив про ситуацію на Купʼянщині — що відомо

Напружена ділянка фронту — Синєгубов про ситуацію на Купʼянщині
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Купʼянщині. За його словами, на цій ділянці фронту напруження вже шість місяців.
Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 червня.
Ситуація на Купʼянщині
Синєгубов зазначив, що російських окупантів, які зайшли у крайні будинки Кіндрашівки на Купʼянщині, одразу ліквідували.
Наразі у Купʼянську перебуває близько 1 600 людей, а 98 з них — на лівому березі, тобто ближче до фронту.
Крім того, приблизно 4,5 тисячі людей у громаді досі потребують евакуації.
"Дітей евакуйовано повністю, однак частина дорослих намагається повертатись до міста — таких людей виявляють і знову вивозять", — розповів очільник Харківської ОВА.
Загарбники переправляються через річку Оскіл поодинці або невеликими групами. Окупанти накопичуються та намагаються просуватися углиб.
А у районі, де зафіксовано просування на 7 км, тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, на Купʼянському напрямку підрозділ "Химера" знищив десятки російських окупантів. Також українські воїни ліквідували понад 40 укріплень та інженерних споруд противника.
А 7 червня Синєгубов прокоментував російські обстріли Харкова. За його словами, окупанти не мають успіхів на фронті, тому тероризують Харків.
Читайте Новини.LIVE!