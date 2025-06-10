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Головна Харків Напружена ділянка фронту — Синєгубов про ситуацію на Купʼянщині

Напружена ділянка фронту — Синєгубов про ситуацію на Купʼянщині

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:23
Синєгубов повідомив про ситуацію на Купʼянщині — що відомо
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Купʼянщині. За його словами, на цій ділянці фронту напруження вже шість місяців.

Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 червня.

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Ситуація на Купʼянщині

Синєгубов зазначив, що російських окупантів, які зайшли у крайні будинки Кіндрашівки на Купʼянщині, одразу ліквідували. 

Наразі у Купʼянську перебуває близько 1 600 людей, а 98 з них — на лівому березі, тобто ближче до фронту. 

Крім того, приблизно 4,5 тисячі людей у громаді досі потребують евакуації.

"Дітей евакуйовано повністю, однак частина дорослих намагається повертатись до міста — таких людей виявляють і знову вивозять", — розповів очільник Харківської ОВА.

Загарбники переправляються через річку Оскіл поодинці або невеликими групами. Окупанти накопичуються та намагаються просуватися углиб.

А у районі, де зафіксовано просування на 7 км, тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, на Купʼянському напрямку підрозділ "Химера" знищив десятки російських окупантів. Також українські воїни ліквідували понад 40 укріплень та інженерних споруд противника.

А 7 червня Синєгубов прокоментував російські обстріли Харкова. За його словами, окупанти не мають успіхів на фронті, тому тероризують Харків.

війна Україна Харківська область окупанти Куп'янськ Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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