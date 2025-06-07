Синєгубов пояснив, чому РФ посилила атаки на Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у суботу, 7 червня, завдали ударів по Харкову. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти не мають успіхів на фронті, тому тероризують Харків.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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"Ворог не має успіхів на полі бою, за добу по лінії фронту відбулося понад 200 боєзіткнень", — сказав Синєгубов.

За його словами, відбуваються штурмові атаки по півночі території Харківської області: по Куп'янському та Ізюмському напрямку.

Аналогічно ворог продовжує завдавати ударів по місту Харкову, тероризуючи місцеве населення.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Харкову авіаційними бомбами, загинула людина та ще 16 поранені.

А вранці ворог атакував харківське підприємство, загинула одна людина та ще шість працівників можуть перебувати під завалами.