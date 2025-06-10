Синегубов сообщил о ситуации на Купянщине — что известно

Напряженный участок фронта — Синегубов о ситуации на Купянщине
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации на Купянщине. По его словам, на этом участке фронта напряжение уже шесть месяцев.
Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 июня.
Ситуация на Купянщине
Синегубов отметил, что российских оккупантов, которые зашли в крайние дома Кондрашовки на Купянщине, сразу ликвидировали.
Сейчас в Купянске находится около 1 600 человек, а 98 из них — на левом берегу, то есть ближе к фронту.
Кроме того, примерно 4,5 тысячи человек в громаде все еще нуждаются в эвакуации.
"Дети эвакуированы полностью, однако часть взрослых пытается возвращаться в город — таких людей обнаруживают и снова вывозят", — рассказал глава Харьковской ОВА.
Захватчики переправляются через реку Оскол в одиночку или небольшими группами. Оккупанты накапливаются и пытаются продвигаться вглубь.
А в районе, где зафиксировано продвижение на 7 км, продолжаются активные боевые действия.
Напомним, на Купянском направлении подразделение "Химера" уничтожило десятки российских оккупантов. Также украинские воины ликвидировали более 40 укреплений и инженерных сооружений противника.
А 7 июня Синегубов прокомментировал российские обстрелы Харькова. По его словам, оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому терроризируют Харьков.
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