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Главная Харьков Напряженный участок фронта — Синегубов о ситуации на Купянщине

Напряженный участок фронта — Синегубов о ситуации на Купянщине

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Дата публикации 10 июня 2025 12:23
Синегубов сообщил о ситуации на Купянщине — что известно
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации на Купянщине. По его словам, на этом участке фронта напряжение уже шесть месяцев.

Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 июня.

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Ситуация на Купянщине

Синегубов отметил, что российских оккупантов, которые зашли в крайние дома Кондрашовки на Купянщине, сразу ликвидировали.

Сейчас в Купянске находится около 1 600 человек, а 98 из них — на левом берегу, то есть ближе к фронту.

Кроме того, примерно 4,5 тысячи человек в громаде все еще нуждаются в эвакуации.

"Дети эвакуированы полностью, однако часть взрослых пытается возвращаться в город — таких людей обнаруживают и снова вывозят", — рассказал глава Харьковской ОВА.

Захватчики переправляются через реку Оскол в одиночку или небольшими группами. Оккупанты накапливаются и пытаются продвигаться вглубь.

А в районе, где зафиксировано продвижение на 7 км, продолжаются активные боевые действия.

Напомним, на Купянском направлении подразделение "Химера" уничтожило десятки российских оккупантов. Также украинские воины ликвидировали более 40 укреплений и инженерных сооружений противника.

А 7 июня Синегубов прокомментировал российские обстрелы Харькова. По его словам, оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому терроризируют Харьков.

война Украина Харьковская область оккупанты Купянск Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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