Терехов може стати прем’єром: експерт назвав його переваги

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що міський голова Харкова Ігор Терехов є найбільш доречною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра України. За його словами, багаторічний досвід Терехова на посаді мера та голови Асоціації прифронтових міст і громад може бути ефективно використаний на загальнодержавному рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олексія Куща у Facebook.

Експерт назвав переваги Терехова як кандидата у прем'єри

Експерт підкреслив, що при переформатуванні уряду надважлива задача — знайти такого кандидата на посаду прем’єр-міністра, який зміг би сформувати якісно нові підходи до економічних трансформацій під час війни.

"Це має бути людина, яка керувала не просто компаніями чи окремими міністерствами, а цілими кластерами, такими як великий прифронтовий мегаполіс. Тобто це профіль керівника, який кожного дня стикається з викликами війни для великого соціуму і успішно з ними справляється. Слова "успішно" — тут ключове. Фігура Ігоря Терехова, міського голови Харкова, виглядає, як сильний варіант", — констатував Кущ.

На його переконання, кандидатура мера Харкова в переліку потенційних кандидатів на посаду голови уряду виглядає "і несподіваною, і найбільш доречною".

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"Роки керування містом, особливо під час війни, дали І. Трехову фактично інтегральний управлінський досвід: тут і забезпечення роботи енергетики та інфраструктури, що особливо було видно цієї зими, яку прифронтовий Харків дійсно пройшов з честю. Тут і налагодження роботи соціальних установ шкіл, лікарень і відповідних служб. Зокрема, і у питанні допомоги ВПО, що дуже важливо зараз", — зауважив експерт.

Також, додав він, як у мера прифронтового, власне воєнного міста, у Терехова є досвід роботи на потреби оборони і, звісно ж, контакт з військовими.

"Крім того, Терехов давно пропонує свою концепцію реалізації загальнонаціональних ініціатив: щодо розвитку промисловості та програм будівництва, соціальної політики та допомоги ВПО, в освітній та медичній сферах. Терехов керував майже мільйонним соціумом. Цей досвід можна успішно імплементувати на рівні країни в цілому", — наголосив Кущ.

Скриншот повідомлення Куща/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 12 липня 2026 року Ігор Терехов під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським обговорив пріоритетні завдання для держави в умовах війни. За словами мера, ключовими напрямами мають стати розвиток промисловості, енергетична стійкість, підтримка громадян і повернення українців додому. Також сторони приділили увагу ситуації в Харкові та зміцненню економічної стійкості країни.

Новини.LIVE також писали, що у медіа обговорюють можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра України після заяви Володимира Зеленського про оновлення Кабінету Міністрів. Серед претендентів називають, зокрема, мера Харкова Ігоря Терехова, голову "Нафтогазу" Сергія Корецького, Дениса Шмигаля та Михайла Федорова. Кандидатура Терехова привернула увагу через його досвід управління Харковом в умовах повномасштабної війни.