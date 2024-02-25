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Нардепка Устінова відповіла, за яких умов Україна може "втратити Харків"

25 лютого 2024 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нардепка Устінова відповіла, за яких умов Україна може "втратити Харків"
Народна депутатка Олександра Устінова. Фото: parlament.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що після захоплення росіянами Авдіївки Україна може "втратити Харків". За її словами, союзники мають якомога швидше наростити допомогу нашій країні, аби такого сценарію не трапилось.

Про це нардепка сказала у коментарі Deutsche Welle.   

За яких умов Україна може "втратити Харків"

За словами Устінової, наступною ціллю росіян після захоплення Авдіївки є Куп'янськ. Це важливий залізничний вузол, і якщо його займуть росіяни, то Україна може "втратити Харків".

Нардепка наголосила, що Харків — друге місто України з населенням у понад мільйон осіб, і щоб не допустити, окупації, союзники мають нарощувати об'єми військової допомоги Україні.

"Якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів, якщо ми не отримаємо ракети великої дальності і якщо у нас не буде винищувачів F-16, то, на жаль, у нас будуть серйозні проблеми", — сказала народна обраниця. 

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає того, що російські окупанти знову спробують наступати на Харків. Однак інформація про нібито великий наступ та здачу міста — це ворожа ІПСО. 

Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове до оборони у разі повторного наступу росіян. За його словами, влада розглядає будь-які сценарії і продумає вирішення. 

Харків
росіяни
обстріли
Олександра Устінова
Авдіївка
війна в Україні

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