Терехов відповів, чи готовий Харків до повторного наступу росіян

Мер Харкова Ігор Терехов на фоні пошкодженого росіянами будинку. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове до оборони у разі повторного наступу росіян. За його словами, влада готова до будь-яких сценаріїв.

Ігор Терехов розповів про це в інтерв’ю італійській щоденній газеті "Корр'єре делла Сера", кажуть у Харківській міській раді.

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Чи готовий Харків до повторного наступу росіян

За словами Терехова, зараз Харків краще підготовлений до можливих атак. Місто готове дати гідну відсіч російському агресору, якщо він знову спробує загарбати наші території.

"Я не можу знати, чого бажає президент Російської Федерації. Цього ніхто не може знати та розуміти. Але це і неважливо. Важливо те, що ми будемо захищати свою країну та не дамо можливості просуватися російським військам. Сьогодні Харків більш підготовлений. Два роки тому ми й не думали, що буде повномасштабна війна, а зараз ми у цій війні вже два роки", — йдеться у повідомленні міського голови Харкова.

Харків під ворожим вогнем — чим окупанти обстрілюють місто

Російські загарбники вранці 7 лютого обстріляли Харків ракетами, уламки яких свідчать про використання окупантами ракет північнокорейського виробництва. За попередніми висновками спеціалістів, це ракети HVASON 11GA (KN-23),

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія почала отримувати військову допомогу від Північної Кореї ще торік.

Крім того, нещодавно на Forbes з'явилась стаття про плани РФ захопити Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року. Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що Збройні сили України постійно відбивають атаки ворога і готові до усіх можливих сценаріїв. При цьому зростає обороноздатність області.

Нагадаємо, вранці 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Йдеться про Київ, Київську область, Миколаїв, Харківську область, Дніпропетровську та Львівську області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще майже пів сотні отримали поранення.