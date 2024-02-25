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Нардеп Устинова ответила, при каких условиях Украина может "потерять Харьков"

25 февраля 2024 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нардеп Устинова ответила, при каких условиях Украина может "потерять Харьков"
Народный депутат Александра Устинова. Фото: parlament.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Народный депутат Александра Устинова заявила, что после захвата россиянами Авдеевки Украина может "потерять Харьков". По ее словам, союзники должны как можно скорее нарастить помощь нашей стране, чтобы такого сценария не случилось.

Об этом нардеп сказала в комментарии Deutsche Welle.

В каких условиях Украина может "потерять Харьков"

По словам Устиновой, следующей целью россиян после захвата Авдеевки является Купянск. Это важный железнодорожный узел, и если его займут россияне, то Украина может "потерять Харьков".

Нардеп подчеркнула, что Харьков — второй город Украины с населением более миллиона человек и чтобы не допустить оккупации, союзники должны увеличивать объемы военной помощи Украине.

"Если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов, если мы не получим ракеты большой дальности и если у нас не будет истребителей F-16, то, к сожалению, у нас будут серьезные проблемы", — сказала народная избранница.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает того, что российские оккупанты снова попытаются наступать на Харьков. Однако информация о якобы большом наступлении и сдаче города — это враждебная ИПСО.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готов к обороне в случае повторного наступления россиян. По его словам, власти рассматривают любые сценарии и продумают решение.

Харьков
россияне
обстрелы
Александра Устинова
Авдеевка
война в Украине

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