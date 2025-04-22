Удар по Харкову - журналісти Новини.LIVE показали наслідки

Наслідки удару по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE
У вівторок, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.
Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Що відомо про обстріл Харкова
Як розповіли кореспонденти, на місці атаки видно численні пробоїни, вигорілий салон і уламки авто, що розлетілися по дорозі.
Поблизу — вирва від удару.
Наразі на місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.
Нагадаємо, росіяни 22 квітня атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.
Читайте Новини.LIVE!