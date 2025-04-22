Удар по Харкову - журналісти Новини.LIVE показали наслідки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Як розповіли кореспонденти, на місці атаки видно численні пробоїни, вигорілий салон і уламки авто, що розлетілися по дорозі.

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Поблизу — вирва від удару.

Наразі на місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.

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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Росіяни обстріляли Харків. Фото: Новини.LIVE

Вирва після обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, росіяни 22 квітня атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.

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