Удар по Харькову — журналисты Новини.LIVE показали последствия

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову. На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Как рассказали корреспонденты, на месте атаки видны многочисленные пробоины, выгоревший салон и обломки авто, разлетевшиеся по дороге.

Поблизости — воронка от удара.

Сейчас на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Россияне обстреляли Харьков. Фото: Новини.LIVE

Воронка после обстрела Харькова после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.