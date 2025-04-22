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Последствия удара по Харькову — фоторепортаж Новини.LIVE

22 апреля 2025 17:28
Анастасия Писаненко - редактор
Удар по Харькову — журналисты Новини.LIVE показали последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову. На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Как рассказали корреспонденты, на месте атаки видны многочисленные пробоины, выгоревший салон и обломки авто, разлетевшиеся по дороге.

Поблизости — воронка от удара.

Сейчас на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Последствия удара по Харькову — фоторепортаж Новости.LIVE - фото 1
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
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Россияне обстреляли Харьков. Фото: Новини.LIVE
Последствия удара по Харькову — фоторепортаж Новости.LIVE - фото 3
Воронка после обстрела Харькова после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.

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