Удар по Харькову — журналисты Новини.LIVE показали последствия

Последствия удара по Харькову — фоторепортаж Новини.LIVE
Во вторник, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову. На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.
Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места событий.
Что известно об обстреле Харькова
Как рассказали корреспонденты, на месте атаки видны многочисленные пробоины, выгоревший салон и обломки авто, разлетевшиеся по дороге.
Поблизости — воронка от удара.
Сейчас на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.
Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.
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