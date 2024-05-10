Наступ РФ на Харків — окупанти залишилися без трьох одиниць військової техніки

Знищена техніка російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у п'ятницю, 10 травня, почали наступальну операцію на Харківську область. Внаслідок цього ворог залишився без трьох одиниць військової техніки.

Про це повідомляє DeepState у Telegram.

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За попередньою інформацією, три одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове.

Знищена техніка російських окупантів. Фото: DeepState

Російські загарбники рухалися зі сторони Пильного.

Допис DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

Також Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.