Наступ РФ на Харківщині — у ЗМІ розкрили плани окупантів

Українські військові. Фото: Генштаб

Російські військові розпочали наступ на північному-сході Харківщини і просунулися на один кілометр поблизу міста Вовчанськ. За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні Сили України від кордону та створити буферну зону.

Про це пише Reuters.

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"Російські війська здійснили бронетехнічну наземну атаку на північно-східну Харківську область, просунувшись на 1 км поблизу міста Вовчанськ. Цей штурм відкриває новий фронт у війні понад два роки після повномасштабного вторгнення Росії", — написало видання.

Зазначається, що у прикордонних районах Харківської області тривають бої, Україна відправила туди додаткові сили для підкріплення.

За даними співрозмовника Reuters, Росія планує відтіснити ЗСУ на 10 кілометрів від кордону, однак українські захисники намагаються стримати ворога.

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все під прицілом ворога місто Вовчанськ. Через це у місті та прилеглих населених пунктах області відбувається евакуація населення.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.