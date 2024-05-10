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Наступление РФ на Харьков — оккупанты остались без трех единиц военной техники

10 мая 2024 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наступление РФ на Харьков — оккупанты остались без трех единиц военной техники
Уничтоженная техника российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в пятницу, 10 мая, начали наступательную операцию на Харьковскую область. В результате этого враг остался без трех единиц военной техники.

Об этом сообщает DeepState в Telegram.

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По предварительной информации, три единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец и Олейниково.

Наступление России на Харьков - ВСУ уничтожили технику окупантов
Уничтоженная техника российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики двигались со стороны Пыльного.

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Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, примерно в 5 утра произошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

война
Харьков
Харьковская область
оккупанты
наступление

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