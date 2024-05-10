Наступление РФ на Харьков — оккупанты остались без трех единиц военной техники
Российские оккупанты в пятницу, 10 мая, начали наступательную операцию на Харьковскую область. В результате этого враг остался без трех единиц военной техники.
Об этом сообщает DeepState в Telegram.
Оккупанты теряют технику в Харьковской области
По предварительной информации, три единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец и Олейниково.
Российские захватчики двигались со стороны Пыльного.
Напомним, примерно в 5 утра произошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.
Также Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.
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