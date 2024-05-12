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Прикордонний з Росією український Вовчанськ перетворюється на пустку — фото і відео

12 травня 2024 06:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Вовчанську Харківської області залишилось до 400 жителів, місто зруйноване
Наслідки російських обстрілів у Вовчанську. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке знаходиться за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війні було майже 18 000. 

Фото і відеокадри поширені у Facebook Головного управління ДСНС України у Харківській області

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У суботу, 11 травня, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж та розбирання завалів після бомбардуваннями Вовчанська.

"Через постійні обстріли окупантів вогнеборцям довелось припинити виконання бойової роботи та негайно повертатись до підрозділу. На шляху слідування рятувальники помітили місцевих мешканців, які покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів. ДСНСники посадили їх у пожежний автомобіль та евакуювали до безпечного населеного пункту", — кажуть рятувальники. 

Журналісти "Суспільне Харків", посилаючись на дані Вовчанського відділу поліції, повідомили, що у прикордонному місті лишається близько 300-400 жителів. 

Раніше ми писали, що у місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини через масовані російські обстріли відбувається евакуація населення.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська розпочали новий наступ на Харківську область.

евакуація
ДСНС
Харківська область
обстріли

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