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Наступление россиян на Харьковскую область — эксперт предупредил о самом горячем участке фронта

13 мая 2024 13:15
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Улинец Юлия
редактор
Наступление россиян на Харьковскую область — эксперт предупредил о самом горячем участке фронта
Игорь Чаленко. Фото: Укринформ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Ситуация на границе Харьковской области с Россией обостряется, но все же наиболее горячим участком фронта является Донецкая область. В то же время в соцсетях сейчас очень много ложной информации.

Об этом сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телемарафона в понедельник, 13 мая.

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Ситуация идет на обострение

"Планы врага понятны, они были прогнозируемыми. Да, не без определенных ошибок с нашей стороны. Но в целом ситуация остается контролируемой. В данном случае, конечно, ситуация идет на обострение. Россияне сейчас еще не ввели основную часть войск, как они планируют, на Харьковскую область", — отметил Чаленко.

Эксперт говорит, что если проанализировать ситуацию по всему фронту, то все же наибольшее давление врага остается на Донбассе.

"Конечно, силами российской пропаганды делается все, чтобы показать, что Харьковская область сейчас находится под основным ударом. Это не так. Но мы видим, что украинские силы опрокидывают резервы туда, где сегодня нужно", — отметил он.

Аналитик рассказал, что основное обострение в Харьковской области возле Волчанска, но очень много также сегодня ложной информации в социальных сетях про развитие событий.

Напомним, первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что в настоящее время Россия имеет целью разрушить Харьков и превратить его в так называемую буферную зону. Это, по его словам, нужно врагу для того, чтобы помешать Вооруженным Силам Украины наносить удары по Белгороду и Курску.

Как известно, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковскую область.

Под постоянным вражеским огнем — Волчанск. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было около 18 000.

Харьковская область
Донецкая область
война в Украине
Россия
ситуация на фронте

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