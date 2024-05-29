Яка ситуація на Харківщині 29 травня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. Ворог намагається просунутися вглиб території, але зазнає невдачі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. У Вовчанську фактично продовжуються вуличні бої, наше завдання наразі — стримувати ворога", — сказав Синєгубов.

За його словами, росіяни проводять поповнення своїх військ, тому що зазнають значних втрат. Тому так само по Вовчанську: завдання Сил оборони номер один — втримати лінію фронту, яка наразі проходить по річці Вовча.

"Далі звичайно робити все можливе, аби відсунути ворога", — зауважив голова ОВА.

На Куп'янському напрямку окупанти так само активізувалися: за минулу добу зафіксували понад 10 ворожих атак. Вони намагаються наступати значними силами і мають намір заволодіти панівними висотами, але все-таки успіхів не мають.

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. А на Богодухівському напрямку.

"Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", — додав Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками".

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