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Наступ Росії на Харківщині — Синєгубов проінформував щодо ситуації на сьогодні

29 травня 2024 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Яка ситуація на Харківщині 29 травня
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. Ворог намагається просунутися вглиб території, але зазнає невдачі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. У Вовчанську фактично продовжуються вуличні бої, наше завдання наразі — стримувати ворога", — сказав Синєгубов.

За його словами, росіяни проводять поповнення своїх військ, тому що зазнають значних втрат. Тому так само по Вовчанську: завдання Сил оборони номер один — втримати лінію фронту, яка наразі проходить по річці Вовча.

"Далі звичайно робити все можливе, аби відсунути ворога", — зауважив голова ОВА.

На Куп'янському напрямку окупанти так само активізувалися: за минулу добу зафіксували понад 10 ворожих атак. Вони намагаються наступати значними силами і мають намір заволодіти панівними висотами, але все-таки успіхів не мають.

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. А на Богодухівському напрямку.

"Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", — додав Синєгубов.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками". 

Також ми писали, що Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

Харківська область
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні
фронт
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