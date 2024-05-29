Какая ситуация в Харьковской области 29 мая

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковскую область. Враг пытается продвинуться вглубь территории, но терпит неудачу.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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"Враг пытается продвинуться вглубь нашей территории, но успехов не имеет. В Волчанске фактически продолжаются уличные бои, наша задача сейчас — сдерживать врага", — сказал Синегубов.

По его словам, россияне проводят пополнение своих войск, потому что терпят значительные потери. Поэтому так же по Волчанску: задача Сил обороны номер один — удержать линию фронта, которая проходит по реке Волча.

"Дальше, конечно, делать все возможное, чтобы отодвинуть врага", — заметил глава ОВА.

На Купянском направлении оккупанты также активизировались: за минувшие сутки зафиксировали более 10 вражеских атак. Они пытаются наступать значительными силами и намерены завладеть господствующими высотами, но успехов не имеют.

На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. А на Богодуховском направлении.

"Следуем за ситуацией. Из ряда населенных пунктов раньше была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу в этом направлении", — добавил Синегубов.

Скриншот поста Синегубова

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками".

Также мы писали, что Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.