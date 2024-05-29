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Наступление России на Харьковщине — Синегубов проинформировал о ситуации на сегодня

29 мая 2024 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какая ситуация в Харьковской области 29 мая
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковскую область. Враг пытается продвинуться вглубь территории, но терпит неудачу.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Какая ситуация в Харьковской области 29 мая

"Враг пытается продвинуться вглубь нашей территории, но успехов не имеет. В Волчанске фактически продолжаются уличные бои, наша задача сейчас — сдерживать врага", — сказал Синегубов.

По его словам, россияне проводят пополнение своих войск, потому что терпят значительные потери. Поэтому так же по Волчанску: задача Сил обороны номер один — удержать линию фронта, которая проходит по реке Волча.

"Дальше, конечно, делать все возможное, чтобы отодвинуть врага", — заметил глава ОВА.

На Купянском направлении оккупанты также активизировались: за минувшие сутки зафиксировали более 10 вражеских атак. Они пытаются наступать значительными силами и намерены завладеть господствующими высотами, но успехов не имеют.

На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. А на Богодуховском направлении.

"Следуем за ситуацией. Из ряда населенных пунктов раньше была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу в этом направлении", — добавил Синегубов.

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Скриншот поста Синегубова

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками".

Также мы писали, что Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине
фронт
наступление

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