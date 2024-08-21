Як розміновують території від "пелюсток"

Нацполіція показала кадри розмінування Харківщини від "пелюсток"
Українські вибухотехніки Національної поліції проводять розмінування деокупованих територій. Так, у Харківській області, захисники знищують "пелюстки", плануючі боєприпаси та протитанкові міни.
Відео роботи вибухотехніків оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 21 серпня.
Розмінування населених пунктів Харківщини
Вибухотехнічні групи Нацполіції постійно працюють на місцях обстрілів росіян, обстежують зруйновані приватні будинки й території, які всіяні ворожими боєприпасами та смертоносними пастками.
Під час своєї роботи у Харківській області спеціалісти взаємодіють з найбільш небезпечними мінами — протипіхотними "пелюстками" та протитанковими. Також групи знищують універсальні плануючі боєприпаси для очищення територій від наслідків російської агресії.
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