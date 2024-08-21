На Харківщині росіяни атакували сільську раду

Росія атакувала сільську раду на Харківщині — під завалами можуть бути люди
21 серпня 2024 14:14
Обстріл у Козачій Лопані. Фото ілюстративне: Дергачівська міська рада
Окупанти атакували село Козача Лопань, що у Дергачівській громаді на Харківщині. Приліт стався по будівлі сільської ради.
Про це 21 серпня повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Читайте також:
Що відомо про атаку на Козачу Лопань
У повідомленні Олег Синєгубов зазначив, що удар окупантів по селі Козача Лопань був здійснений сьогодні, 21 серпня, близько о 12:25.
Від обстрілу пошкоджена будівля сільської ради. За попередніми даними під завалами будинку можуть бути троє людей. Наразі на місці працюють всі профільні служби.
Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів по об'єкту.
Читайте Новини.LIVE!