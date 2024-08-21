На Харківщині росіяни атакували сільську раду

Обстріл у Козачій Лопані. Фото ілюстративне: Дергачівська міська рада

Окупанти атакували село Козача Лопань, що у Дергачівській громаді на Харківщині. Приліт стався по будівлі сільської ради.

Про це 21 серпня повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Що відомо про атаку на Козачу Лопань

У повідомленні Олег Синєгубов зазначив, що удар окупантів по селі Козача Лопань був здійснений сьогодні, 21 серпня, близько о 12:25.

Від обстрілу пошкоджена будівля сільської ради. За попередніми даними під завалами будинку можуть бути троє людей. Наразі на місці працюють всі профільні служби.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів по об'єкту.