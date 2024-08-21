Как разминируют территории от "лепестков"

Разминирование территорий. Фото: скриншот с видео

Украинские взрывотехники Национальной полиции производят разминирование деоккупированных территорий. Так, в Харьковской области, защитники уничтожают "лепестки", планирующие боеприпасы и противотанковые мины.

Видео работы взрывотехников обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 21 августа.

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Взрывотехнические группы Нацполиции постоянно работают на местах обстрелов россиян, обследуют разрушенные частные дома и территории, усеянные вражескими боеприпасами и смертоносными ловушками.

Разминирование территорий. Фото: Нацполиция

Разминирование территорий. Фото: Нацполиция

Во время своей работы в Харьковской области специалисты взаимодействуют с наиболее опасными минами — противопехотными "лепестками" и противотанковыми. Также группы уничтожают универсальные планирующие боеприпасы для очищения территорий от последствий российской агрессии.

Разминирование территорий. Фото: Нацполиция