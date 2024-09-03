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Навідника ракет на Харківську ОВА засудили до довічного ув'язнення

3 вересня 2024 13:11
Катерина Османська - Редактор
Удар по Харківській ОВА — навідник ракет отримав довічне ув'язнення
Наслідки обстрілу Харківської ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османська - Редактор

Прокурори під час апеляції відстояли покарання для російського агента, який наводив ракети на Харківську військову адміністрацію та інші цивільні будівлі. Його засуджено до довічного позбавлення волі. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 3 вересня. 

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Що відомо про російського агента

За даними слідства, обвинувачений з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних. 

Після цього усі зібрані дані чоловік передавав через заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакте" двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу  у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі і очолює проросійську організацію "Спасем Донбасс".

Відомо, що 28 лютого 2022 року харків'янин надіслав своїй кураторці у Москві координати Харківської ОВА. Крім того, він надав дані для завдання ударів по офісу фірми ХАДО. Він також передавав ще низку адрес у місті, які надалі були обстріляні російською армією. 

"Також харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював злочинні дії окупантів", — розповіли в прокуратурі. 

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Наслідки обстрілу Харківської ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
обстріл Харківської ОВА
Наслідки обстрілу Харківської ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Затримання чоловіка

Правоохоронці затримали чоловіка у липні 2022 року. Під час обшуку, проведеного в його помешканні, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які зловмисник незаконно придбав та зберігав у себе вдома. 

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Затримання навідника ракет на Харківську ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 

Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав. 

Версії російського агента

Так, обвинувачений розповів, що користуватися акаунтом у "ВКонтакте" він почав з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту. Однак, кому належав цей профіль він не знає. Він користувався цією сторінкою для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території Росії і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв, а жінки, з якими було листування, йому не знайомі. Акаунт у "ВКонтакте" зареєстрований за його номером телефону, яким він нібито давно не користувався.

"Чоловік намагався переконати суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони і ноутбук та віддавав їх до ремонту. Проте сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу", — розповідають правоохоронці. 

Покарання для навідника російських ракет

Так, 13 листопада 2023 року Київський районний суд міста Харкова призначив чоловіку довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційні скарги, в яких просила виправдати фігуранта. Але 28 серпня 2024 року Полтавський апеляційний суд повністю відмовив в їх задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

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Суд над підозрюваним. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv  

39-річного чоловіка визнали винним за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами.

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