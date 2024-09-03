Удар по Харьковской ОВА — наводчик ракет получил пожизненное заключение

Последствия обстрелов Харьковской ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуроры во время апелляции отстояли наказание для российского агента, который приводил ракеты в Харьковскую военную администрацию и другие гражданские здания. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 3 сентября.

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Что известно о российском агенте

По данным следствия, обвиняемый с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и гражданской инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

После этого все собранные данные мужчина передавал через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте" двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой "ДНР" как медсестра. Другая кураторка проживает в Санкт-Петербурге и возглавляет пророссийскую организацию "Спасем Донбасс".

Известно, что 28 февраля 2022 года харьковчанин направил своей кураторке в Москве координаты Харьковской ОВА. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по офису фирмы ХАДО. Он также передавал еще ряд адресов в городе, которые были обстреляны российской армией.

"Также харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял преступные действия оккупантов", — рассказали в прокуратуре.

Последствия обстрелов Харьковской ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Задержание мужчины

Правоохранители задержали мужчину в июле 2022 года. Во время обыска, проведенного в его доме, правоохранители обнаружили у него компьютерную технику, с помощью которой он осуществлял свою подрывную деятельность, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые злоумышленник незаконно купил и хранил у себя дома.

Задержание наводчика ракет на Харьковскую ОВА. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В ходе следствия у харьковчанина постоянно менялись версии, однако свою вину так и не признал. Он отметил, что ничего не знает и никакой информации врагу он не передавал.

Версии российского агента

Так, обвиняемый рассказал, что пользоваться аккаунтом во "ВКонтакте" он начал с конца 2017 года, случайно найдя на форуме в интернете логин и пароль к этому аккаунту. Однако, кому принадлежал этот профиль, он не знает. Он пользовался этой страницей для просмотра новостей, фильмов и постов, поскольку имел родственников на территории России и ему были интересные новости, но никаких сообщений вроде бы не отправлял, а женщины, с которыми была переписка, ему не знакомы. Аккаунт во "ВКонтакте" зарегистрирован по его номеру телефона, которым он якобы давно не пользовался.

"Мужчина пытался убедить суд, что к этому аккаунту могли иметь доступ другие лица путем его взлома или кражи, поскольку он неоднократно терял свои телефоны и ноутбук и отдавал их в ремонт. Однако сторона обвинения собрала необходимую доказательную базу", — рассказывают правоохранители.

Наказание для наводчика российских ракет

Так, 13 ноября 2023 Киевский районный суд города Харькова назначил мужу пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сторона защиты подала апелляционные жалобы, в которых просила оправдать фигуранта. Но 28 августа 2024 Полтавский апелляционный суд полностью отказал в их удовлетворении и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Суд над подозреваемым. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

39-летний мужчина признан виновным по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами.