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Удар по Харкову — у лікарні загинув 21-річний фельдшер

3 вересня 2024 12:27
Катерина Османська - Редактор
Удар по Харкову 1 вересня — загинув 21-річний медик
Наслідки удару по Харкову 1 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія 1 вересня завдала удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинув 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у вівторок, 3 вересня. 

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"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, медик отримав поранення внаслідок масованого російського удару по Харкову 1 вересня. 

удар по Харкову 1 вересня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Водночас Терехов розповів, що фельдшера звали Юрко Євген, він був п'ятикурсником медуніверситету, який 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів.

За словами міського голови, стан хлопця був дуже важкий. Лікарі робили все можливо, але сьогодні, 3 вересня, фельдшер помер. 

"Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців", — наголосив Терехов. 

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Скриншот допису Ігоря Терехова

Що відомо про удар по місту 1 вересня

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що 1 вересня близько 13:00 окупанти здійснили масований ракетний удар по Харкову. Пошкодження зафіксували у кількох районах містах, зокрема, Салтівському, Київському та Немишлянському.

Внаслідок атаки ворога постраждали 47 людей, з них — семеро дітей. Найменший потерпілий — тримісячний хлопчик.

У місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки. 

За попередніми даними, війська РФ вдарили по Харкову ракетами типу "Іскандер-М" та С-300/400.

 

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