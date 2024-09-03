Удар по Харкову 1 вересня — загинув 21-річний медик

Удар по Харкову — у лікарні загинув 21-річний фельдшер
Російська окупаційна армія 1 вересня завдала удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинув 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у вівторок, 3 вересня.
Наслідки обстрілу Харкова 1 вересня
"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, медик отримав поранення внаслідок масованого російського удару по Харкову 1 вересня.
Водночас Терехов розповів, що фельдшера звали Юрко Євген, він був п'ятикурсником медуніверситету, який 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів.
За словами міського голови, стан хлопця був дуже важкий. Лікарі робили все можливо, але сьогодні, 3 вересня, фельдшер помер.
"Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців", — наголосив Терехов.
Що відомо про удар по місту 1 вересня
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що 1 вересня близько 13:00 окупанти здійснили масований ракетний удар по Харкову. Пошкодження зафіксували у кількох районах містах, зокрема, Салтівському, Київському та Немишлянському.
Внаслідок атаки ворога постраждали 47 людей, з них — семеро дітей. Найменший потерпілий — тримісячний хлопчик.
У місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.
За попередніми даними, війська РФ вдарили по Харкову ракетами типу "Іскандер-М" та С-300/400.
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