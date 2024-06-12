Коригувала обстріли Харкова — СБУ затримала російську агентку

Оголошення підозри агентці РФ у Харкові. Фото: Служба безпеки України

У Харкові Служба безпеки затримала агентку РФ, яка коригувала ворожі обстріли міста. За даними контррозвідки СБУ, затримана намагалася передати агресору дані про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста.

Про це повідомляє пресслужба відомства у середу, 12 червня.

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Як харків'янка збирала інформацію для РФ

За даними СБУ, коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею. Крім передачі агресору даних про місця розташування оборонців Харкова, жінка збирала інформацію про наслідки повітряних атак РФ.

"Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та "в темну" випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб РФ", — йдеться в повідомленні.

Російські військові використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб.

Які речові докази СБУ вилучила в затриманої

У затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

"За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави та закликала до захоплення Харкова", — розповіли в СБУ.

Що загрожує затриманій в Харкові агентці РФ

Затриманій вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

Раніше ми повідомляли, що у Дергачівському районному суді Харківської області судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав РФ прорвати оборону Харкова.

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборанта, який співпрацював з російськими загарбниками під час тимчасової окупації Херсона. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.